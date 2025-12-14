Melzo i primi rintocchi del campanile restaurato di Santa Maria delle Stelle

Dopo sei anni di lavori e il contributo di numerosi benefattori, il campanile del Santuario Santa Maria delle Stelle di Melzo è stato restaurato. L'evento di inaugurazione segna il completamento di un importante intervento di conservazione e valorizzazione di questo simbolo storico del paese.

Sei lunghi anni di lavori, realizzati con il contributo di tanti, tantissimi benefattori, e finalmente il traguardo: ultimate le opere, vernissage per il campanile restaurato del Santuario Santa Maria delle Stelle di Melzo. Primi rintocchi di campana durante la cerimonia inaugurale, cui hanno partecipato il parroco don Renato Fantoni, il cappellano don Antonio Mascheroni, il sindaco Antonio Fusé, rappresentanti di Asst Melegnano Martesana (la chiesina è parte integrante del complesso ospedaliero omonimo, e proprietà dell’azienda ospedaliera) e soprattutto tanti esponenti dell’Associazione Amici del Santuario, cui principalmente si deve il traguardo raggiunto. Ilgiorno.it

I rintocchi dell'antica campana medievale chiamata Bernarda

Video I rintocchi dell'antica campana medievale chiamata Bernarda