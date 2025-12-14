Meloni sul palco di Atreju con la felpa dei volontari canta l' Inno di Mameli – Il video

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento di Atreju a Roma, la premier Meloni ha condiviso il palco con i volontari, indossando la loro felpa e partecipando alla tradizione di cantare l'Inno di Mameli, rafforzando il legame con i giovani e i volontari presenti.

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 La premier Meloni sul palco di Atreju tra i volontari ha indossato la loro felpa e insieme hanno cantato l'Inno di Mameli. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

meloni palco atreju felpaMeloni sul palco di Atreju con la felpa dei volontari canta l'Inno di Mameli - La premier Meloni sul palco di Atreju tra i volontari ha indossato la loro felpa e insieme hanno cantato l'Inno di Mameli. ilgiornale.it

meloni palco atreju felpaMeloni ad Atreju: "Italiani si fidano del governo". Stoccata a Schlein: "Chi non viene qui non ha contenuti" - Il discorso della premier dal palco della kermesse: 'Comunità Atreju mi ripaga del lavoro fatto, noi artefici nostro destino'. adnkronos.com