Una domenica ricca di eventi, tra tensioni politiche e notizie internazionali. Meloni critica Schlein e mette in guardia contro l’antisemitismo, mentre si susseguono sviluppi sull’attentato a Bondi Beach, Sydney. Una giornata caratterizzata da fatti che segnano il panorama politico e sociale, riflettendo le sfide e le preoccupazioni del momento.

- Solo due o tre cose sulla giornata odierna, una domenica tragicamente gravida di notizie. - Partiamo dall’attentato a Sydney, spiaggia di Bondi Beach. Due terroristi hanno ammazzato gli ebrei, cercando gli ebrei, per colpire gli ebrei. No ma l’antisemitismo non esiste. Guardate che il problema dell’odio verso gli israeliani è problematico non perché siano incriminabili e intoccabili. Ma perché si trasferisce sull’intero popolo le eventuali colpe di chi li governa. Immaginate se un francese, un giorno, sparasse allo stadio durante una partita della Nazionale di calcio solo perché ritiene che il Belpaese sia governato dai fascisti che vanno sterminati. Ilgiornale.it

Meloni spernacchia Schlein, state attenti all'antisemitismo e Atreju: quindi, oggi... - Eroico il signore tale Ahmed al Ahmed che ha fermato il terrorista aggredendolo da dietro e sottraendogli l’arma. ilgiornale.it