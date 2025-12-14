Meloni | sinistra sempre impolosanoi no
Il commento di Giorgia Meloni riflette un tono critico nei confronti della sinistra, evidenziando divergenze di vedute e atteggiamenti spesso polemici. La leader di Fratelli d'Italia si rivolge ai suoi sostenitori sottolineando la loro fermezza e differenza rispetto alle opposizioni, commentando in modo ironico le critiche provenienti dall'altro schieramento politico.
13.05 "Ogni volta che a sinistra parlano male di qualcosa,va benissimo.Grazie a tutti quelli che ci fanno le macumbe". "Come vogliono governare la Nazione con le lettere degli avvocati?Conte e Schlein temono confronto tra oro. Così Meloni. "La sinistra spera nell'implosione perché a loro è sempre anadata così. Sono orgogliosa dei miei alleati e di quello che facciamo insieme. Continueremo consapevoli che è un'occasione storica di fare l'Italia un Paese sempre sognato". Sugli Usa: "Dialogo tra pari,non subalternità"."A fianco Kiev dal 1°giorno". Servizitelevideo.rai.it
Sinistra non smette di fare propaganda contro l'Italia, pur di attaccare Presidente del Consiglio.