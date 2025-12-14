Meloni silura Schlein | Come Nanni Moretti abbiamo unito noi il campo largo

Il dibattito politico tra Meloni e Schlein si accende con accuse e dichiarazioni, riflettendo le tensioni e le divergenze all’interno del panorama italiano. La presa di posizione della leader di Fratelli d’Italia evidenzia le dinamiche di un campo largo sempre più complesso e articolato, in un contesto in cui le idee si confrontano e si intrecciano senza pregiudizi.

Articolo in aggiornamento "Questo è il luogo in cui tutte le idee hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo in cui Nietzsche e Marx si danno la mano. In cui il valore delle persone si misura sui contenuti. E chi scappa dimostra di non avere contenuti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento sul palco di Atreju, la manifestazione di FdI che si chiude oggi a Roma. L'intervento si è aperto con una stoccata a Elly Schlein: "Con il suo Nannimorettiano mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente, ha comunque fatto parlare di noi", ha detto la leader di FdI ringraziando gli esponenti dell'opposizione - da Conte a Renzi, da Calenda a Magi, Bonelli e Marattin - che hanno accettato l'invito a partecipare. Ilgiornale.it

