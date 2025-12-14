Meloni-Schlein scontro a distanza da Atreju e l’assemblea del Pd

Nella giornata di chiusura di Atreju, Giorgia Meloni ha tenuto un intervento incentrato soprattutto sulla critica agli avversari politici, in particolare alla leader del Pd, Elly Schlein. L’evento ha visto confronti e sfide tra le forze politiche, con un focus sulle tensioni e sui temi caldi della scena politica italiana.

© Lettera43.it - Meloni-Schlein, scontro a distanza da Atreju e l’assemblea del Pd È un intervento costruito soprattutto contro gli avversari quello di Giorgia Meloni nella giornata di chiusura di Atreju. La presidente del Consiglio attacca la sinistra, il Pd e la sua segretaria, accusata di «nannimorettismo» per l’assenza alla festa di Fratelli d’Italia («mi si nota di più se vengo o se non vengo?»), prende di mira Francesca Albanese, definita «la nuova eroina» dem, e chiama in causa i giudici, «colpevoli» dei ritardi dei centri per il rimpatrio dei migranti in Albania. Nel mirino anche chi oggi difende i lavoratori di Gedi «ma restava muto quando chiudevano gli stabilimenti di Stellantis». Lettera43.it Meloni vs. Schlein: «Chi scappa non ha contenuti». La leader Pd: «La destra ossessionata dal potere» - Botta e risposta a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. unionesarda.it

Meloni-Schlein, duello a distanza. La premier: “Il campo largo lo abbiano riunito noi”. La segretaria Pd: “Lei campionessa di incoerenza” - La dem parla all’assemblea del suo partito: “Vai a fare la spesa e guarda la realtà degli ... msn.com

#SkyInsider Il weekend rilancia il duello Meloni-Schlein come asse centrale della politica italiana. Atreju e l’assemblea Pd diventano controprogrammazione simbolica. Entrambe le leader gestiscono alleati ingombranti, Salvini e Conte, mentre si contendono l - facebook.com facebook

#SkyInsider Il weekend rilancia il duello Meloni-Schlein come asse centrale della politica italiana. Atreju e l’assemblea Pd diventano controprogrammazione simbolica. Entrambe le leader gestiscono alleati ingombranti, Salvini e Conte, mentre si contendono l x.com