Il discorso di Meloni sottolinea il rafforzamento del ruolo italiano e della sua voce in ambito europeo e occidentale, evidenziando l’impegno per mantenere un equilibrio tra coesione transatlantica e competitività nazionale. La premier ribadisce l’importanza di un’integrazione europea che favorisca prosperità e crescita, senza compromettere gli interessi delle singole nazioni.

Meloni: "Nostra voce ascoltata in Europa e Occidente"

“La nostra voce è tornata ad essere ascoltata in Europa e in Occident e. Perseguiamo la coesione del rapporto transatlantico e lavoriamo per un’integrazione europea che non penalizzi la competitività e la prosperità delle nostre Nazioni”. È quanto afferma la premier Giorgia Meloni nel suo messaggio alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori. “Questa diciottesima Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici si svolge in un frangente storico molto complesso, segnato da tensioni profonde e passaggi cruciali, che incideranno sul nostro presente e sul nostro futuro”, aggiunge. Lapresse.it

