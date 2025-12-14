Meloni | nostra alleanza non per ravanare poltrone governo non cadrà

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce l'importanza dell'alleanza di governo, sottolineando che il suo obiettivo non è la ricerca di poltrone, ma la stabilità e la continuità dell'esecutivo. In un intervento a Roma, Meloni conferma la solidità della maggioranza e la volontà di proseguire nel percorso politico senza rischiare la caduta del governo.

Roma, 14 dic. (askanews) – “Voglio rivolgere un grazie sincero e profondo agli alleati, la nostra è una alleanza che non nasce per ravanare qualche poltrona. Noi non siamo un incidente della storia, non siamo una somma di disperazioni come altri ma una comunità di destino costruita mattone su mattone in 30 anni. E lo so che molti sperano che il dibattito tra i nostri partiti finisca per degenerare per mandare il governo a casa, ma qualcosa mi dice che non accadrà”. Lo ha detto Giorgia Meloni nell’intervento finale ad Atreju. L'articolo proviene da Ildenaro. Ildenaro.it Meloni: nostra alleanza non per ravanare poltrone, governo non cadrà - (askanews) – “Voglio rivolgere un grazie sincero e profondo agli alleati, la nostra è una alleanza che non nasce per ravanare qualche poltrona. askanews.it Meloni al comizio di Acquaroli nelle Marche: "Nostra alleanza solida, fatevene una ragione. Italia contro l'occupazione di Gaza" - Meloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City" "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta ... affaritaliani.it "Sicuramente Giorgia Meloni sta rappresentando, penso nel modo migliore, la nostra nazione e insomma sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato". Così Gigi Buffon, ex portiere e capo delegazione della nazionale di calcio, arrivando ad Atr - facebook.com facebook #GigiBuffon: " #Meloni sta rappresentando al meglio la nostra nazione" x.com