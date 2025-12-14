Meloni leader | Basta con questo clima da ' 68 Siamo qui per osare stupire stravolgere

Giorgia Meloni interviene ad Atreju con un discorso di un'ora e un minuto, incentrato su un messaggio di cambiamento e audacia. Dopo aver condiviso momenti di convivialità con i militanti, tra selfie, felpa dei volontari e canto dell'inno, la leader si rivolge al pubblico con un tono deciso, invitando a superare il passato e ad abbracciare un nuovo spirito di innovazione.

È durato un'ora e un minuto l'intervento di Giorgia Meloni ad Atreju. Al termine la presidente del Consiglio si è concessa il rituale selfie con i militanti, ha indossato la felpa blu dei volontari e ha cantato l'inno d'Italia insieme a loro. Poi 'A mano a mano' di Rino Gaetano ha chiuso ufficialmente la kermesse di Fratelli d'Italia. Per assistere al discorso c'è chi s'è arrampicato su Castel Sant'Angelo, come lei stessa fa notare. Un discorso, interrotto a più riprese da Applausi, dove la premier non ha trascurato nessun tema. Dal futuro dell'Italia "che sono i nostri figli", alle famiglie "a cui spetta di educarli", allo Stato che non deve "intromettere troppo" ma deve "difendere i più deboli". Iltempo.it

