Meloni leader | Basta con questo clima da ' 68 Siamo qui per osare stupire stravolgere

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni interviene ad Atreju con un discorso di un'ora e un minuto, incentrato su un messaggio di cambiamento e audacia. Dopo aver condiviso momenti di convivialità con i militanti, tra selfie, felpa dei volontari e canto dell'inno, la leader si rivolge al pubblico con un tono deciso, invitando a superare il passato e ad abbracciare un nuovo spirito di innovazione.

È durato un'ora e un minuto l'intervento di Giorgia Meloni ad Atreju. Al termine la presidente del Consiglio si è concessa il rituale selfie con i militanti, ha indossato la felpa blu dei volontari e ha cantato l'inno d'Italia insieme a loro. Poi 'A mano a mano' di Rino Gaetano ha chiuso ufficialmente la kermesse di Fratelli d'Italia. Per assistere al discorso c'è chi s'è arrampicato su Castel Sant'Angelo, come lei stessa fa notare. Un discorso, interrotto a più riprese da Applausi, dove la premier non ha trascurato nessun tema. Dal futuro dell'Italia "che sono i nostri figli", alle famiglie "a cui spetta di educarli", allo Stato che non deve "intromettere troppo" ma deve "difendere i più deboli". Iltempo.it

meloni leader basta climaMeloni leader: "Basta con questo clima da '68. Siamo qui per osare, stupire, stravolgere" - È durato un'ora e un minuto l'intervento di Giorgia Meloni ad Atreju. iltempo.it

Meloni: «Kirk, noi accusati di odio da chi festeggia gli omicidi. Clima insostenibile». Il dossier FdI sulle "aggressioni" ricevute - Torna sull’assassinio a sangue freddo di Charlie Kirk, «un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le ... ilmessaggero.it

meloni leader basta con questo clima da 68 siamo qui per osare stupire stravolgere

© Iltempo.it - Meloni leader: "Basta con questo clima da '68. Siamo qui per osare, stupire, stravolgere"

Maltempo, Bonelli: Attacchi squallidi contro ambientalisti da governo e maggioranza

Video Maltempo, Bonelli: Attacchi squallidi contro ambientalisti da governo e maggioranza