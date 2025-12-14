Meloni | la voce dell' Italia è ascoltata

Il discorso di Meloni sottolinea il rafforzamento del ruolo dell'Italia a livello internazionale, evidenziando l'importanza di un'Europa unita e di rapporti solidi con l'Occidente. La premier evidenzia la volontà di tutelare gli interessi nazionali, mantenendo un equilibrio tra integrazione europea e competitività, per promuovere prosperità e coesione tra le nazioni.

21.00 "La nostra voce è tornata ad essere ascoltata in Europa e in Occidente. Perseguiamo la coesione del rapporto transatlantico e lavoriamo per un'integrazione europea che non penalizzi la competitività e la prosperità delle nostre Nazioni".Così la premier Meloni in un videomessaggio in occasione della XVIII conferenza degli ambasciatori. "Stiamo lavorando -sottolinea- per restituire al Mediterraneo centralità. L' Italia è da sempre il punto di connes-sione per creare ponti e opportunità di crescita condivisa". Servizitelevideo.rai.it

