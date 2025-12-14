Meloni | Italia leale coi partner mai subalterna Schlein come Nanni Moretti

Durante la festa di Atreju, Giorgia Meloni ha espresso il suo impegno per un’Italia leale con i partner internazionali, respingendo ogni logica di subalternità. Nel suo discorso, ha toccato temi di attualità che spaziano dalla politica estera a quella interna, offrendo una panoramica sulle sfide e gli scenari futuri del Paese e dell’Europa.

© Agi.it - Meloni: “Italia leale coi partner, mai subalterna. Schlein come Nanni Moretti”

AGI - Giorgia Meloni chiude la  festa di Atreju  organizzata da  Fratelli d’Italia  con un lungo intervento dal palco in cui affronta tutti i  temi d’attualità, dalla politica estera a quella interna, dalla questione sindacale agli  scenari futuri in Italia e in Europa. "Questo è il luogo in cui le  idee, tutte le idee, hanno  diritto di cittadinanza. Questo è il luogo dove Nietzsche e Marx si davano la mano direbbe Antonello Venditti, dove le  identità si sfidano rispettandosi ". Così la premier ha voluto sottolineare come nella  kermesse di FdI  hanno tutti diritto di cittadinanza e tutte le idee sono rispettate e ascoltate. Agi.it

