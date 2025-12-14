Meloni | Italia leale coi partner mai subalterna Schlein come Nanni Moretti

Durante la festa di Atreju, Giorgia Meloni ha espresso il suo impegno per un’Italia leale con i partner internazionali, respingendo ogni logica di subalternità. Nel suo discorso, ha toccato temi di attualità che spaziano dalla politica estera a quella interna, offrendo una panoramica sulle sfide e gli scenari futuri del Paese e dell’Europa.

Giorgia Meloni chiude la festa di Atreju organizzata da Fratelli d'Italia con un lungo intervento dal palco in cui affronta tutti i temi d'attualità, dalla politica estera a quella interna, dalla questione sindacale agli scenari futuri in Italia e in Europa. "Questo è il luogo in cui le idee, tutte le idee, hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo dove Nietzsche e Marx si davano la mano direbbe Antonello Venditti, dove le identità si sfidano rispettandosi ". Così la premier ha voluto sottolineare come nella kermesse di FdI hanno tutti diritto di cittadinanza e tutte le idee sono rispettate e ascoltate.

ROMA – Da un'Europa viva e che "non chiede il permesso di esistere" alle riforme da portare avanti sulla giustizia e sul premierato, fino alle critiche al campo largo ("un'ammucchiata")

Un’altra grande notizia che vi farà sognare. La Meloni e fratelli di italia avevano promesso di opporsi all’amichettismo e di premiare la meritocrazia. Come sempre (non) sono stati di parola. Leggete questa bellissima storia di talento e democrazia che ci raccon - facebook.com facebook

Secondo Meloni, l’Italia è diventata «capofila» nella spesa dei fondi del PNRR. I dati però dicono una cosa diversa. x.com

