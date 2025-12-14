Meloni infiamma il pubblico di Atreju l’attacco a Schlein | Chi scappa non ha contenuti Abbiamo riunito il Campo largo ma lei non c’è

A poche ore dall’attesissimo intervento di Giorgia Meloni, Atreju si anima con tensioni e confronti tra i principali protagonisti della scena politica. La leader di Fratelli d’Italia infiamma il pubblico con dure dichiarazioni su Schlein e il campo largo, mentre si susseguono momenti di grande fermento tra politici e giornalisti, pronti a discutere delle sfide e delle alleanze del centrodestra.

Dopo lo show di Matteo Renzi, la dura intervista di Marco Travaglio a Guido Crosetto e il via vai di ministri e leader di partito, Atreju si prepara ad accogliere l'ospite più attesa: Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è arrivata in mattinata a Castel Sant'Angelo, sede della kermesse di Fratelli d'Italia, accolta da un lungo applauso e dal coro «Giorgia, Giorgia». Dopo aver salutato la platea con un bacio, ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. Dopodiché, in tarda mattinata, è toccato a lei prendere la parola sul palco.

