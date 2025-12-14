Meloni e la battuta | Il centrosinistra si porta sfiga come la carta della pagoda

Giorgia Meloni, nel suo intervento a Atreju, ha scherzato sulla sfortuna del centrosinistra, paragonandolo alla carta della pagoda, tradizionalmente considerata poco fortunata nel gioco. La presidente del Consiglio ha utilizzato questa metafora durante il suo discorso di chiusura, attirando l’attenzione su un’immagine ironica e simbolica.

(Adnkronos) – Giorgia Meloni estrae la 'carta della pagoda' nel suo intervento di chiusura a Atreju. La presidente del Consiglio, nel discorso di oggi 14 dicembre, in un passaggio fa riferimento ad una delle carte più note del gioco mercante in fiera e sfrutta le 'qualità' della pagoda, carta tradizionalmente ritenuta poco fortunata. "Ogni volta . Periodicodaily.com Meloni e la battuta: "Il centrosinistra si porta sfiga come la carta della pagoda" - La premier ad Atreju ironizza sulla sinistra: 'Si portano sfiga da soli, come con la carta della pagoda a mercante in fiera' ... adnkronos.com

Centrosinistra: Casini, 'Schlein una leader, se può battere Meloni? Bisogna rifletterci' - "Elly Schlein è sicuramente una leader perché ha vinto all'interno di un partito quando nessuno pensava ce la facesse". lagazzettadelmezzogiorno.it

?????? ??` ???? ??????????????, ??` ????????????????. Ieri a La7 Giorgia Meloni ha recitato la solita battuta su “?????? ?????????????? ???? ???????????? ????????’??????????????????????”, fingendo di non sapere perché il confronto televisivo non si farà. La verità è semplice. ???? ???????????? ?? - facebook.com facebook

Meloni al TgLa7: «L’Europa deve difendersi da sola». Ucraina, referendum e la battuta sul faccia a faccia con Schlein: cosa ha detto la premier x.com

Meloni: «Gli elettori vogliono un centrodestra compatto»

Video Meloni: «Gli elettori vogliono un centrodestra compatto» Video Meloni: «Gli elettori vogliono un centrodestra compatto»