Meloni chiude la festa di Atreju in diretta l’intervento della presidente del Consiglio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni chiuderà oggi alle 12.15 la festa di Atreju, l’evento dei giovani di Fratelli d’Italia, presso Castel Sant’Angelo. In diretta, la presidente del Consiglio interverrà per sottolineare i temi e le prospettive del partito, concluso un’edizione caratterizzata da incontri e confronti politici.

A partire dalle 12.15 è previsto l’intervento di Giorgia Meloni a Castel Sant’Angelo, che chiude la festa dei giovani di FdI, Atreju. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

meloni chiude festa atrejuAtreju chiude con Meloni, alla kermesse anche Giambruno con Ginevra - Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. quotidiano.net

Meloni ad Atreju accolta dal coro 'Giorgia, Giorgia' - In contemporanea la segretaria dem sancisce la nuova maggioranza allargata a Bonaccini ... repubblica.it

meloni chiude la festa di atreju in diretta l8217intervento della presidente del consiglio

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni chiude la festa di Atreju, in diretta l’intervento della presidente del Consiglio

Festa di Atreju, Meloni: Via il pantano parlamentare, passiamo a Repubblica presidenziale

Video Festa di Atreju, Meloni: Via il pantano parlamentare, passiamo a Repubblica presidenziale