Meloni chiude Atreju tra gli applausi Tajani | Uniti per l' interesse dell' Italia

Giorgia Meloni ha concluso con entusiasmo la manifestazione Atreju, ricevendo gli applausi dei presenti. Durante l'evento, sono intervenuti anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, sottolineando l'importanza dell'unità e dell'interesse nazionale. La kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia si conferma come un momento di rilievo politico e di rafforzamento del partito.

Ad Atreju è il giorno del governo. Dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, ma soprattutto di Giorgia Meloni, che chiude la kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia. In una sala Giustizia giusta gremita, la presidente del Consiglio e di FdI è stata accolta da un applauso e dal coro "Giorgia, Giorgia". Ha salutato la platea mandando un bacio e ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli. In sala anche Andrea Giambruno, ex compagno della premier, e la figlia Ginevra, che ha raggiunto la madre in prima fila per abbracciarla prima di prendere posto in sala. Ilgiornale.it Giorgia, Giorgia. Meloni chiude Atreju tra applausi e ovazioni - Dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, ma soprattutto di Giorgia Meloni, che chiude la kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia. msn.com

