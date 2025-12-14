Meloni chiude Atreju tra gli applausi Tajani | Noi uniti Salvini | Non ci faranno litigare

Giorgia Meloni ha chiuso con successo la manifestazione Atreju, ricevendo applausi e sottolineando l'unità del centrodestra. Accanto a lei, i vicepremier Tajani e Salvini hanno ribadito la coesione del governo, mentre l'evento si conferma come momento di confronto e rafforzamento delle posizioni politiche del partito.

Ad Atreju è il giorno del governo. Dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, ma soprattutto di Giorgia Meloni, che chiude la kermesse dei giovani di Fratelli d'Italia. In una sala Giustizia giusta gremita, la presidente del Consiglio e di FdI è stata accolta da un applauso e dal coro "Giorgia, Giorgia". Ha salutato la platea mandando un bacio e ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli. In sala anche Andrea Giambruno, ex compagno della premier, e la figlia Ginevra, che ha raggiunto la madre in prima fila per abbracciarla prima di prendere posto in sala. Ilgiornale.it Meloni chiude Atreju tra gli applausi. Tajani: "Noi uniti", Salvini: "Non ci faranno litigare" - Sul palco tutti i leader di centrodestra, dalla platea i cori "Giorgia, Giorgia" ... msn.com

Meloni chiude Atreju, Schlein in assemblea Pd: confronto a distanza tra le leader - In contemporanea la segretaria dem sancisce la nuova maggioranza allargata a Bonaccini ... repubblica.it

UN "BILIARDO"!?! Zelensky chiude a Roma il tour degli aiuti europei. Ha bisogno di Meloni per arrivare a Trump quanto Meloni ha bisogno di lui per non cadere nel fosso scavato tra Usa e Europa. Adesso c’è un piano euro-ucraino, da presentare alla Casa bi - facebook.com facebook

Zelensky chiude a Roma il tour degli aiuti europei. Ha bisogno di Meloni per arrivare a Trump quanto Meloni ha bisogno di lui per non cadere nel fosso scavato tra Usa e Europa. Adesso c’è un piano euro-ucraino, da presentare alla Casa bianca. Che già ne a x.com

© Ilgiornale.it - Meloni chiude Atreju tra gli applausi. Tajani: "Noi uniti", Salvini: "Non ci faranno litigare"

Meloni chiude Atreju: “Chiedetevi cosa io, il partito e voi potremo fare per gli italiani”

Video Meloni chiude Atreju: “Chiedetevi cosa io, il partito e voi potremo fare per gli italiani” Video Meloni chiude Atreju: “Chiedetevi cosa io, il partito e voi potremo fare per gli italiani”