Meloni | chi scappa qui non ha contenuti

Nel suo discorso, Meloni sottolinea l'importanza del confronto di idee e della libertà di pensiero, affermando che il suo contesto accoglie tutte le opinioni, anche le più diverse. Richiama un'immagine di armonia tra pensatori apparentemente opposti, come Nietzsche e Marx, per evidenziare un ambiente di apertura e dialettica.

12.50 "Questo è il luogo in cui tutte le idee hanno diritto di cittadinanza, n cui Nietzsche e Marx si danno la mano. In cui il valore delle persone si misura sui contenuti.E chi scappa dimostra di non avere contenuti". Così la premier chiude la Kermesse di FdI ad Ateju. "Ringrazio i tanti leader dell'oppoasizione che hanno partecipato:Conte,Bonelli,Renzi,Calenda,Marettin.E Schelein che con il suo 'nannimorettiano' ha comunque fatto parlare di noi.La cosa divertente è che il campo largo lo abbiamo unito noi".E no chi doveva federarli. Servizitelevideo.rai.it Meloni, messaggio a Schlein: «Atreju luogo di confronto, chi scappa non ha contenuti». L'abbraccio con la figlia Ginevra - Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. ilmattino.it

Atreju, stoccata di Meloni a Schlein: "Chi scappa non ha contenuti" - Siete uno spettacolo meraviglioso e voglio veramente ringraziarvi per questo entusiasmo, per la vostra energia contagiosa, ... msn.com

Propaganda vs realtà Giorgia Meloni prima vuole domande ‘scomode’, come se fosse pronta a un confronto. Poi, appena arrivano davvero, censura e scappa dal confronto. La coerenza, evidentemente, è un optional ?? - facebook.com facebook

Meloni scappa dalla conferenza stampa: il linguaggio del corpo

Video Meloni scappa dalla conferenza stampa: il linguaggio del corpo Video Meloni scappa dalla conferenza stampa: il linguaggio del corpo