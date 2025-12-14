Meloni attacca Schlein dal palco di Atreju | Sono venuti tutti i leader solo lei è rimasta a casa Il loro campo largo lo abbiamo riunito qui

Durante la manifestazione di Atreju, Giorgia Meloni ha rivolto un duro attacco a Schlein, sottolineando l’assenza della leader del Partito Democratico. Meloni ha affermato di aver riunito il cosiddetto “campo largo” e ha approfittato della nutrita partecipazione del suo pubblico per rafforzare il suo messaggio, chiudendo la giornata con un discorso carico di intenti politici.

Giorgia Meloni salta di nuovo sul palco. Questa volta non al coro di “ chi non salta comunista è “, ma sfruttando la spinta del popolo di Atreju che inneggia alla sua leader prima del discorso conclusivo della kermesse di Fratelli d’Italia. E dopo aver esaltato l’appuntamento annuale come luogo di confronto “aperto a tutti”, elencando i nomi dei leader delle opposizioni che hanno deciso di prendervi parte, da Giuseppe Conte a Matteo Renzi, fino a Carlo Calenda e Angelo Bonelli, la premier ha sfruttato l’occasione per alimentare di nuovo la polemica che ha preceduto la nove giorni di Castel Sant’Angelo: il rifiuto di Elly Schlein a prenderne parte. Ilfattoquotidiano.it

