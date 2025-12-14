Meloni attacca Schlein dal palco di Atreju | Sono venuti tutti i leader solo lei è rimasta a casa Il loro campo largo lo abbiamo fatto qui

Durante l'evento di Atreju, Giorgia Meloni ha rivolto una critica a Schlein, sottolineando la presenza di tutti i leader e la assenza della segretaria del Partito Democratico. Con un discorso carico di retorica, Meloni ha affermato di aver costruito un campo largo proprio in questo contesto, sfruttando il supporto del suo pubblico.

Giorgia Meloni salta di nuovo sul palco. Questa volta non al coro di “ chi non salta comunista è “, ma sfruttando la spinta del popolo di Atreju che inneggia alla sua leader prima del discorso conclusivo della kermesse di Fratelli d’Italia. E dopo aver esaltato l’appuntamento annuale come luogo di confronto “aperto a tutti”, elencando i nomi dei leader delle opposizioni che hanno deciso di prendervi parte, da Giuseppe Conte a Matteo Renzi, fino a Carlo Calenda e Angelo Bonelli, la premier ha sfruttato l’occasione per alimentare di nuovo la polemica che ha preceduto la nove giorni di Castel Sant’Angelo: il rifiuto di Elly Schlein a prenderne parte. Ilfattoquotidiano.it Meloni ad Atreju, stoccata a Schlein assente e al centrosinistra: "Si porta sfiga da solo, come la carta della pagoda" - Il discorso della premier dal palco della kermesse: 'Comunità Atreju mi ripaga del lavoro fatto, noi artefici nostro destino' ... adnkronos.com

Meloni contro Schlein: «Il presunto campo largo l’abbiamo riunito noi» - ROMA Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. corrieredellacalabria.it

