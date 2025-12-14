Meloni assassina Violenza pro Pal contro il premier sul muro di una scuola | Odio ideologico

Nelle ultime ore sono apparse nuove scritte minatorie e offensive nei confronti di Giorgia Meloni, questa volta all'esterno di una scuola di Ostia. L'episodio si inserisce in un clima di tensione crescente, con attacchi verbali e simbolici che riflettono un odio ideologico nei confronti del premier, suscitando preoccupazione e condanna.

Nuove scritte minatorie e offensive contro Giorgia Meloni, stavolta all'esterno di una scuola di Ostia. Arrivano dopo le scritte "spara a Giorgia" dei giorni scorsi e dopo una serie di altri insulti che il presidente del Consiglio ha subito negli ultimi tempi. " A Ostia si è consumato l’ennesimo, inquietante episodio di odio politico. Sul muro dell’Istituto scolastico Marco Polo sono comparse scritte realizzate con vernice spray contenenti le frasi 'Meloni assassina' e ' Free Gaza'. Un attacco diretto e violento al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che non può essere minimizzato né archiviato come semplice vandalismo ", ha dichiarato Massimiliano Metalli di Fratelli d’Italia Roma. Ilgiornale.it Il raid pro Pal contro ‘La Stampa’. Meloni: la violenza non si giustifica - Identificati oltre trenta antagonisti dopo la devastazione della redazione, rafforzata la sicur ... quotidiano.net

Assalto dei pro pal alla redazione della Stampa, Meloni: “Grave suggerire responsabilità stampa per violenze” - Le parole della premier erano state precedute da quelle della sorella, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia: ... blitzquotidiano.it

Ricordate Meloni e i suoi accoliti annunciare la "complicità" nel portare la pace a Gaza? Guardate, questa è la pace vista dal governo israeliano e dei suoi complici pavidi e silenziosi. La pace di Netanyahu consiste nell'aver anestetizzato le piazze per poter fin - facebook.com facebook

