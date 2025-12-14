Meloni | Albanese nuova eroina della Sinisra e Salis non paga gli affitti per la casa popolare

Nell'articolo si affrontano le dichiarazioni di Meloni riguardo all'Albanese, definita

"Voglio approfittare per rinnovare la mia solidarietà ai giornalisti della Stampa la cui sede è stata vandalizzata qualche settimana fa com'era accaduto anni fa alla sede della Cgil, solo che siccome la matrice dell'assalto era un po' diversa qui la sinistra s'è scandalizzata di meno. E voglio esprimere la solidarietà ai giornalisti della Stampa anche per le parole vergognose di Francesca Albanese, la nuova eroina del Pd a cui il Pd sta regalando mezza cittadinanze onorarie in Italia mentre lei partecipa ai convegni con i terroristi di Hamas". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla giornata di chiusura di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. Iltempo.it

