Meloni | Albanese nuova eroina della Sinisra e Salis non paga gli affitti per la casa popolare

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'articolo si affrontano le dichiarazioni di Meloni riguardo all'Albanese, definita

"Voglio approfittare per rinnovare la mia solidarietà ai giornalisti della Stampa la cui sede è stata vandalizzata qualche settimana fa com'era accaduto anni fa alla sede della Cgil, solo che siccome la matrice dell'assalto era un po' diversa qui la sinistra s'è scandalizzata di meno. E voglio esprimere la solidarietà ai giornalisti della Stampa anche per le parole vergognose di Francesca Albanese, la nuova eroina del Pd a cui il Pd sta regalando mezza cittadinanze onorarie in Italia mentre lei partecipa ai convegni con i terroristi di Hamas". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla giornata di chiusura di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. Iltempo.it

