Meloni ad Atreju | Un messaggio a chi continua a dire che sono sola guardatevi intorno

Durante il evento di Atreju, Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio alle sue critiche, invitando a guardarsi attorno e riconoscere il sostegno e la presenza di coloro che la circondano. La premier ha sottolineato l'importanza di non sentirsi isolate, ribadendo la forza e il supporto del suo movimento nel panorama politico attuale.

"Mando un messaggio a tutti quelli che continuano a dire la Meloni sola: signori guardatevi intorno. Un grazie profondo va ad Antonio e Matteo, possiamo contare su una visione condivisa, noi non siamo un incidente della storia, un accordo di convenienza, una somma di persone, ma un gruppo che viene da 30 anni di battaglie comuni", così Meloni ad Atreju.

Giorgia Meloni: Da #Atreju18 nulla è cambiato. Francia continua a farci morale.

