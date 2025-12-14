Meloni ad Atreju | Un messaggio a chi continua a dire che sono sola guardatevi intorno – Il video

Durante il evento di Atreju, Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio a chi sostiene che sia sola, invitandoli a osservare attentamente il contesto e le persone che la circondano. La premier ha sottolineato l'importanza di guardarsi intorno per comprendere il sostegno presente, ribadendo la forza e la presenza del suo percorso politico.

"Mando un messaggio a tutti quelli che continuano a dire la Meloni sola: signori guardatevi intorno. Un grazie profondo va ad Antonio e Matteo, possiamo contare su una visione condivisa, noi non siamo un incidente della storia, un accordo di convenienza, una somma di persone, ma un gruppo che viene da 30 anni di battaglie comuni", così Meloni ad Atreju.

