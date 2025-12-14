Meloni ad Atreju stoccata a Schlein assente e al centrosinistra | Si porta sfiga da solo come la carta della pagoda

Durante l’evento di Atreju, Meloni ha rivolto un'ironia a Schlein assente e al centrosinistra, commentando con tono pungente la loro presenza. La premier ha sottolineato l’importanza dell’appartenenza e dell’orgoglio nazionale, evidenziando il senso di comunità e il coinvolgimento dei sostenitori. Un intervento che ha suscitato attenzione e reazioni nel panorama politico.

(Adnkronos) – "Sono giornate che profumano di appartenenza, vedervi così orgogliosi con le nostre bandiere mi ripaga di tutto il lavoro fatto per il bene di questa nazione". Lo dice Giorgia Meloni, da placo di Atreju, rivolgendosi "alla comunità di Atreju". "Noi siamo stati gli artefici del nostro destino". dice, sottolineando che "non accettiamo lezioni . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Webmagazine24.it Meloni ad Atreju, stoccata a Schlein assente e al centrosinistra: "Si porta sfiga da solo, come la carta della pagoda" - Il discorso della premier dal palco della kermesse: 'Comunità Atreju mi ripaga del lavoro fatto, noi artefici nostro destino' ... adnkronos.com

Atreju, stoccata di Meloni a Schlein: "Chi scappa non ha contenuti" - Siete uno spettacolo meraviglioso e voglio veramente ringraziarvi per questo entusiasmo, per la vostra energia contagiosa, ... msn.com

Domani Giorgia Meloni ad Atreju. Ti aspettiamo Presidente.???? - facebook.com facebook

Domani Giorgia Meloni ad Atreju. Ti aspettiamo Presidente. x.com

Giorgia Meloni ha fregato Elly Schlein su Atreju: venga anche Conte

Video Giorgia Meloni ha fregato Elly Schlein su Atreju: venga anche Conte Video Giorgia Meloni ha fregato Elly Schlein su Atreju: venga anche Conte