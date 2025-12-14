Meloni ad Atreju | Ringrazio Schlein col suo nannimorettismo ha fatto parlare di noi

Durante l'evento di Atreju, Meloni ha ringraziato i leader dell’opposizione, in particolare Elly Schlein, per aver contribuito a far parlare di sé con il suo atteggiamento definito

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Voglio ringraziare i tanti leader dell'opposizione che hanno partecipato, e voglio ringraziare anche Elly Schlein, che con il suo Nannimorettiano "mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo", ha comunque fatto parlare di noi. La cosa divertente è che il campo largo lo abbiamo riunito qui noi e l'unica che dovrebbe federarlo non si è presentata", lo ha detto Meloni ad atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it

