Meloni ad Atreju | Qui si misurano le idee chi scappa non ha contenuti

Durante la manifestazione di Atreju, organizzata da Fratelli d’Italia, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza del confronto di idee, affermando che chi fugge dal dibattito politico non ha contenuti. L'evento si conferma come un palcoscenico aperto al dialogo e alla discussione tra diverse posizioni.

ROMA, 14 dicembre 2025. La premier Giorgia Meloni ha preso la parola durante la manifestazione di Atreju, organizzata da Fratelli d'Italia, sottolineando come questo evento rappresenti un luogo di confronto in cui tutte le idee hanno diritto di cittadinanza. " Qui Nietzsche e Marx possono incontrarsi, e ciò che conta davvero è il valore delle persone, misurato sui contenuti. Chi invece si tira indietro, dimostra di non averne", ha affermato Meloni durante il suo intervento. Il campo largo secondo Meloni. La premier ha ringraziato diversi esponenti dell'opposizione presenti all'evento, tra cui Conte, Bonelli, Renzi, Marattin, Calenda, Magi.

