Meloni ad Atreju | L’Europa non è al tramonto Italia leale ma non subalterna

Durante Atreju, Meloni ha ribadito la vitalità dell’Europa, sottolineando che l’Italia è leale ma non subalterna. Ha evidenziato l’importanza di riforme su giustizia e premierato, criticato il campo largo e commentato le strategie di Schlein, sottolineando la necessità di una posizione forte e indipendente per l’Italia nell’ambito internazionale.

