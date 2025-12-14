Meloni ad Atreju | L’Europa non è al tramonto Italia leale ma non subalterna

Durante Atreju, Meloni ha ribadito la vitalità dell’Europa, sottolineando che l’Italia è leale ma non subalterna. Ha evidenziato l’importanza di riforme su giustizia e premierato, criticato il campo largo e commentato le strategie di Schlein, sottolineando la necessità di una posizione forte e indipendente per l’Italia nell’ambito internazionale.

Da un’Europa viva e che “non chiede il permesso di esistere” alle riforme da portare avanti sulla giustizia e sul premierato, fino alle critiche al campo largo (“un’ammucchiata”) e a Elly Schlein, che “con il suo ‘nannimorettianò ‘mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per nientè, ha. Imolaoggi.it

