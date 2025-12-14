Meloni ad Atreju l’attacco a Schlein assente e Campo largo | Si portano una tale sfiga addosso… – La diretta

A poche ore dall’atteso intervento di Giorgia Meloni ad Atreju, l’evento politico si anima tra discussioni, polemiche e assenze di rilievo. Dopo gli spettacoli di Renzi, l’intervista a Crosetto e i movimenti di ministri e leader, l’attenzione si concentra sulla leader di Fratelli d’Italia, pronta a confrontarsi con il pubblico e a commentare le ultime dinamiche politiche.

Dopo lo show di Matteo Renzi, la dura intervista di Marco Travaglio a Guido Crosetto e il via vai di ministri e leader di partito, Atreju si prepara ad accogliere l’ospite più attesa: Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è arrivata in mattinata a Castel Sant’Angelo, sede della kermesse di Fratelli d’Italia, accolta da un lungo applauso e dal coro «Giorgia, Giorgia». Dopo aver salutato la platea con un bacio, ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. Foto copertina: ANSARiccardo Antimiani Giorgia Meloni sul palco di Atreju il 12 December per introdurre Abu Mazen, leader dell’Anp L'articolo Meloni ad Atreju, l’attacco a Schlein assente e Campo largo: «Si portano una tale sfiga addosso. Open.online Meloni, messaggio a Schlein: «Atreju luogo di confronto, chi scappa non ha contenuti». L'abbraccio con la figlia Ginevra - Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. ilmattino.it

Meloni ad Atreju, l’attacco a Schlein assente e Campo largo: «Si portano una tale sfiga addosso…» – La diretta - Anche Salvini alla kermesse di FdI: «Tra me e la premier c'è un'amicizia umana, non riuscirete a farci litigare» ... open.online

Domani Giorgia Meloni ad Atreju. Ti aspettiamo Presidente.???? - facebook.com facebook

Domani Giorgia Meloni ad Atreju. Ti aspettiamo Presidente. x.com