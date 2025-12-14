Meloni ad Atreju | Italiani si fidano del governo Stoccata a Schlein | Chi non viene qui non ha contenuti

Durante l'evento di Atreju, Meloni ha sottolineato la fiducia degli italiani nel governo e ha rivolto una critica a Schlein, accusandola di mancare di contenuti. La premier ha espresso l'orgoglio per il senso di appartenenza manifestato dai partecipanti, evidenziando il suo impegno per il bene della nazione.

(Adnkronos) – "Sono giornate che profumano di appartenenza, vedervi così orgogliosi con le nostre bandiere mi ripaga di tutto il lavoro fatto per il bene di questa nazione". Lo dice Giorgia Meloni, da placo di Atreju, rivolgendosi "alla comunità di Atreju". "Noi siamo stati gli artefici del nostro destino". dice, sottolineando che "non accettiamo lezioni . Periodicodaily.com Meloni: spread che scende consente di liberare miliardi da investire per italiani - "Gli italiani investono in titoli di stato italiani perche' si fidano. ilsole24ore.com

