Meloni ad ambasciatori | Voce Italia di nuovo ascoltata in Europa e Occidente
Durante la diciottesima Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici, Giorgia Meloni ha sottolineato il ripristino della voce dell’Italia in Europa e nel mondo occidentale, in un contesto segnato da sfide e tensioni globali. L’evento si svolge in un momento storico complesso, con passaggi cruciali che influenzeranno il destino del Paese e della comunità internazionale.
"Questa diciottesima Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici si svolge in un frangente storico molto complesso, segnato da tensioni profonde e passaggi cruciali, che incideranno sul nostro presente e sul nostro futuro. L'Italia si presenta a questi appuntamenti con una ritrovata consapevolezza, e una rinnovata centralità che le viene riconosciuta da tutti. Una Nazione che è tornata parte attiva nelle grandi decisioni globali e nelle principali crisi geopolitiche in corso, dall'Ucraina al Medio Oriente, forte di quelle caratteristiche che sono da sempre incise nel nostro DNA: il dialogo, la capacità di confrontarsi con tutti, il rispetto per il proprio interlocutore. Iltempo.it
