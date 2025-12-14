Meloni | A sinistra mangiano dal kebabaro da una settimana rosicano per la cucina italiana patrimonio dell’Unesco

Nel dibattito politico, Giorgia Meloni sottolinea come la sinistra manifesti insoddisfazione e invidia per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’Unesco, evidenziando divisioni e tensioni tra le forze politiche italiane su temi culturali e identitari.

“A sinistra non sono riusciti a gioire sul riconoscimento alla cucina italiana come patrimonio dell’Unesco. Loro hanno rosicato, è una settimana che mangiano dal kebabaro “. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento sul palco di Atreju, la manifestazione di FdI. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Elegantissima Meloni: "La sinistra ha rosicato così tanto per la cucina italiana all'Unesco che da una settimana mangiano dal kebabbaro" - La premier ad Atreju: "Un patrimonio economico, culturale e sociale che tutto il mondo ci riconosce, però a sinistra non è andato bene ... huffingtonpost.it

Patrimoniale Cgil, Meloni: “mai con questo Governo”/ Cos’è la proposta della sinistra e perché se ne parla - Due righe, un messaggio chiaro e una polemica ulteriormente rintuzzata: il post social della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in risposta alla (ennesima) proposta di patrimoniale avanzata da ... ilsussidiario.net

Giorgia Meloni fa paura a certa sinistra perché non è ricattabile e il suo unico interesse è il bene dell’Italia e degli italiani - facebook.com facebook

Vi ricordate quando la sinistra agitava lo spread come un’arma per delegittimare gli avversari politici? Ora che col Governo Meloni è ai minimi dal 2008 non dicono una parola: non è più utile alla loro propaganda. x.com

