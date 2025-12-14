Meloni | A fianco di Kiev dal primo giorno non abbiamo nostalgia dell' Urss

Il 14 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno italiano all'Ucraina, sottolineando l'impegno fin dall'inizio e la distanza dall'ideologia sovietica. In un contesto di tensioni internazionali, la premier ha evidenziato la solidarietà italiana con il popolo ucraino di fronte alle azioni della Russia, respingendo ogni nostalgia per l'epoca sovietica.

© Iltempo.it - Meloni: A fianco di Kiev dal primo giorno, non abbiamo nostalgia dell'Urss (Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Dal primo giorno siamo stati al fianco del popolo ucraino che combatte contro il neo-imperialismo di stampo sovietico della Russia, perché nessuno qui ha nostalgia dell'Unione Sovietica che ha calpestato mezza Europa per mezzo secolo. E per questo noi continueremo a farlo per senso di giustizia, ma soprattutto per difendere il nostro interesse nazionale e la nostra sicurezza". Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni chiudendo Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it Ucraina: Meloni, a fianco di Kiev dal primo giorno e continueremo a farlo - "Liberta', sovranita', responsabilita' sono i valori che noi costruiamo. ilsole24ore.com

