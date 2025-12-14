Melito Na 19enne litiga coi suoceri per affidamento figlia a Natale e li investe entrambi davanti alla stazione dei carabinieri

A Melito di Napoli, un giovane di 19 anni ha avuto una violenta escalation di eventi, iniziando con un alterco sull'affidamento della figlia durante il Natale, proseguendo con minacce di morte e culminando nell'investimento dei suoceri davanti alla stazione dei carabinieri. L'incidente ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale.

Prima la lite con l'ex per l'affidamento della loro bimba durante le festività di Natale, poi le minacce di morte ai genitori di lei intervenuti nella discussione, quindi la decisione di investire i suoceri che erano andati a denunciarlo ai carabinieri Melito di Napoli, un 19enne litiga con l. Ilgiornaleditalia.it Melito, litiga con l'ex e poi investe i suoceri fuori dalla caserma: arrestato 19enne - Una lite tra ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie. msn.com

