Melito lite per l’affidamento della figlia a Natale | 19enne di Giugliano investe i suoceri davanti alla caserma

Un episodio di violenza estrema si è verificato a Melito, nel pomeriggio di ieri, sabato 13 dicembre, durante una lite per l’affidamento della figlia a Natale. Un giovane di 19 anni di Giugliano ha investito i suoceri davanti alla caserma, portando a una grave escalation di tensione e conflitto familiare.

Un Natale conteso si è trasformato in un episodio di violenza estrema nel pomeriggio di ieri, sabato 13 dicembre, a Melito. Un 19enne di Giugliano è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito volontariamente i genitori della sua ex compagna davanti alla caserma dei Carabinieri. La lite per l’affidamento . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it Melito, lite per l’affidamento della figlia, poi la follia: investe i suoceri davanti alla caserma - Melito, lite per l’affidamento della figlia, poi la follia: investe i suoceri davanti alla caserma, arrestato 19enne ... ilgiornalelocale.it

Melito, litiga con l'ex e poi investe i suoceri fuori dalla caserma: arrestato 19enne - Una lite tra ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie. msn.com

Pentidattilo, Melito Porto Salvo... Un borgo incredibile e bellissimo Isabella Zumbo - facebook.com facebook

© Teleclubitalia.it - Melito, lite per l’affidamento della figlia a Natale: 19enne di Giugliano investe i suoceri davanti alla caserma