Melito i suoceri lo denunciano per minacce | lui li investe con l’auto e viene arrestato

A Melito di Napoli, una vicenda drammatica ha portato all'arresto di un uomo dopo aver investito con la sua auto i suoceri, denunciati precedentemente per minacce. L'episodio si inserisce in un contesto di tensioni familiari legate all'affidamento della figlia durante le festività natalizie.

Il fatto è accaduto a Melito di Napoli, al culmine di dissidi familiari tra una coppia di ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie. Investe con l’auto i suoceri che lo hanno appena denunciato ai carabinieri: i due finiscono in ospedale ma non rischiano la vita, lui è stato arrestato per tentato omicidio. . 2anews.it

I suoceri lo denunciano per minacce, lui li investe con l'auto e viene arrestato: è accaduto a Napoli - Investe con l’auto i suoceri che lo hanno appena denunciato ai carabinieri : i due finiscono in ospedale ma non rischiano la vita, lui è stato arrestato per ... msn.com