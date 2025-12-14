Il dibattito sulla riforma della medicina universitaria si accende nel semestre filtro, con Forza Italia che critica le contestazioni degli studenti. Il partito esprime solidarietà al ministro Anna Maria Bernini, accusando le associazioni studentesche di sinistra di utilizzare slogan e scontri ideologici. La vicenda evidenzia le tensioni tra il mondo accademico e le forze politiche coinvolte nel processo di riforma.

"Piena solidarietà e sostegno al ministro Anna Maria Bernini per le contestazioni subite ad Atreju da parte delle associazioni studentesche di sinistra Adi e Link". Nella polemica sulle contestazioni al ministro dell’Università durante la manifestazione organizzata dai giovani di Fratelli d’Italia, interviene Matteo Fornasini, vice coordinatore regionale e responsabile regionale dei dipartimenti di Forza Italia. A far scoccare le scintille, sono state le parole di alcuni studenti che contestavano Bernini sul delicato tema del ‘semestre filtro’, la recente riforma sull’accesso al corso di laurea in Medicina. Ilrestodelcarlino.it

Medicina, scintille sul semestre filtro. Forza Italia risponde agli studenti: "Solo slogan e scontro ideologico" - Il vice coordinatore regionale Fornasini esprime solidarietà al ministro Bernini, contestata ad Atreju "Tentano di delegittimare, nulla a che vedere con il confronto". ilrestodelcarlino.it