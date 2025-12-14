Medicina la ministra Bernini continua a difendere la riforma | come funzioneranno graduatorie e ripescaggi

La ministra dell'Università, Bernini, conferma il suo sostegno alla riforma dell'accesso a Medicina, sottolineando come abbia messo fine alla presunta

La ministra dell'Università continua a difendere la riforma per l'accesso a Medicina, che secondo lei "ha scardinato" la presunta "lobby dei test". Per ora la sperimentazione non sembra aver prodotto gli effetti sperati con pochissimi studenti ad aver passato le prove. Ecco come sarà la graduatoria e in quali casi potrebbe esserci il ripescaggio. Fanpage.it

