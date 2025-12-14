Maxi esercitazione in galleria per Areu | prove di intervento per incidenti ferroviari complessi

Maxi esercitazione in galleria a Casorate, organizzata da Areu, ha simulato un incidente ferroviario complesso. L'evento ha coinvolto un intervento su scala reale, testando la prontezza e l'efficienza del sistema di soccorso in una situazione di maxi-emergenza. L'obiettivo è migliorare la coordinazione e le capacità di risposta in scenari critici che coinvolgono infrastrutture ferroviarie.

Casorate. Una simulazione su scala reale, un incidente ferroviario complesso e un sistema di soccorso chiamato a rispondere come in una maxi–emergenza. Si è svolta venerdì 12 dicembre nella galleria ferroviaria di Casorate Sempione l’esercitazione organizzata da Ferrovie Nord, in collaborazione con la Prefettura di Varese e con il supporto operativo dell’Articolazione territoriale di Varese (AAT) di AREU – Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza della Lombardia e dei Vigili del Fuoco. Coinvolti, oltre alle strutture regionali, numerosi enti e istituzioni: Questura di Varese, Polizia Ferroviaria, Carabinieri, Protezione Civile, ATS Insubria, Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione, ASST Sette Laghi e le Associazioni di volontariato dei soccorritori. Bergamonews.it Maxi emergenza sul treno per Malpensa, nuova grande esercitazione di Areu – FOTO - Una maxi–esercitazione di emergenza ferroviaria è andata in scena oggi nella galleria di Casorate Sempione, lungo la linea per Malpensa. ilnotiziario.net

Test operativo con oltre 80 figuranti, 35 i feriti: attivati triage, evacuazione e trasporto verso l'Ospedale di Varese

