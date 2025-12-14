Maxi emergenza sul treno per Malpensa nuova grande esercitazione di Areu – FOTO

Una vasta esercitazione di emergenza ferroviaria si è svolta oggi nella galleria di Casorate Sempione, lungo la linea per Malpensa. L'evento ha coinvolto le forze di soccorso e le autorità locali, simulando una situazione di crisi per testare la prontezza e l’efficienza delle procedure di intervento in caso di emergenza.

Una maxiesercitazione di emergenza ferroviaria è andata in scena oggi nella galleria di Casorate Sempione, lungo la linea per Malpensa. A coordinare la risposta sanitaria è stata AREU, al centro di un test su scala reale che ha simulato uno scenario ad alta complessità: scontro tra due convogli, deragliamento, incendio e presenza di fumo in . Ilnotiziario.net

