Mattia Logrippo si è laureato campione italiano Under 16 a Tirrenia, segnando un traguardo importante per la Galimberti Tennis Academy. La vittoria si aggiunge ai risultati di Alessandra Mazzola, finalista nel torneo ITF di Antalya, confermando il momento positivo della stagione per i giovani talenti della scuola.

© Riminitoday.it - Mattia Logrippo conquista il titolo di campione italiano Under 16 a Tirrenia

E’ un finale di stagione con il “botto” per la Galimberti Tennis Academy.In questa domenica di metà dicembre, infatti, Mattia Logrippo si è laureato campione d’Italia Under 16, mentre Alessandra Mazzola si è piazzata in finale nel torneo Itf di Antalya, un paio di settimane dopo aver conquistato. Riminitoday.it

La scalata di Logrippo: "Una vittoria coraggiosa" - A soli 16 anni, Mattia Logrippo ha conquistato il suo primo titolo J30 ITF a Cuneo con una prestazione ... ilrestodelcarlino.it

Mattia ha conquistato la Toscana. Doppio titolo regionale per Falciani - La Valdichiana è un territorio legato allo sport tanto che ci sono stati ragazzi che hanno spiccato il volo nelle varie discipline. lanazione.it

Mattia Logrippo nei quarti dei campionati italiani Under 16, Carlo Paci avanza in doppio - facebook.com facebook