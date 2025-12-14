Matthew Perry il cast di Friends lo ricorda a due anni dalla morte con un commovente tributo
Due anni dopo la scomparsa di Matthew Perry, il cast di Friends ha reso omaggio all'amico e collega con un toccante tributo. L'iniziativa, coinvolgendo tutti i protagonisti della serie, ha rappresentato un momento di solidarietà e ricordo, testimonianza dell'affetto duraturo nei confronti dell'attore e della loro amicizia.
Le star della sit-com hanno ricordato l'amico e collega scomparso nell'ottobre 2023 con un'iniziativa in cui sono stati coinvolti tutti i protagonisti della serie. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno collaborato tutti insieme con la Matthew Perry Foundation per onorare al meglio il compianto collega e co-star nella celebre sit-com Friends. Venerdì, la Matthew Perry Foundation ha condiviso su Instagram una serie di immagini che mostrano le star della serie impegnate a firmare una serie di opere d'arte astratte che verranno utilizzate per raccogliere fondi a favore dell'ente di beneficenza. Movieplayer.it
