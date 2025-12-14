Matteo Salvini e il senso per la casa ora il suo appartamento nel fortino della droga vale oro

Matteo Salvini, noto leader della Lega, ha recentemente attirato l’attenzione sul suo appartamento situato nel cosiddetto “fortino della droga”. Questa residenza di pregio, simbolo di successo e stabilità, ha fatto parlare di sé, evidenziando un interesse diffuso tra politici di alto livello verso il mercato immobiliare di lusso.

Parafrasando un famosissimo slogan pubblicitario, si potrebbe dire che “Dove c’è Salvini c’è casa”. Come tanti politici di prim’ordine - Giorgia Meloni, Matteo Renzi - anche il leader della Lega si è lasciato affascinare dall’immobiliare di pregio ha coronato quel che sarebbe il sogno di molti. Milanotoday.it PER I SINCERAMENTE DEMOCRATICI SALVINI NON PUO` COMPRARE CASA. LA POLEMICA SENZA SENSO Casa di Salvini a Roma Nord, Fittipaldi: "Ha comprato una reggia pagandola molto poco" - Nuova abitazione di Matteo Salvini e della compagna Francesca Verdini a Roma Nord, il commento di Emiliano Fittipaldi a diMartedì. la7.it

Matteo Salvini da leader padano va ad abitare nel cuore di Roma ladrona: ecco perché la sua nuova casa è il simbolo del suo paradosso - Da comunista padano a nazionalista romano, da Pontida al Ponte sullo Stretto, dalla cassoeula alla cazzimma. mowmag.com

