Mattarella e… l’integrità territoriale dell’Ucraina

14 dic 2025

L'articolo esplora il ruolo di Mattarella nel contesto dell'integrità territoriale dell'Ucraina, mettendo a confronto questa vicenda con la situazione della Jugoslavia. Analizzeremo le implicazioni delle sue posizioni e decisioni passate, evidenziando le differenze e le somiglianze tra i due scenari geopolitici.

Oggi parleremo dellintegrità territoriale della Jugoslavia e del ruolo che lui ha avuto in quella vicenda. Imolaoggi.it

