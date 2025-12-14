Mattarella da 70 anni Italia membro attivo della comunità internazionale

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 70 anni, l’Italia è membro attivo della comunità internazionale, un impegno ribadito dal Presidente Sergio Mattarella nel suo messaggio. Ricordando l’ingresso nelle Nazioni Unite, sottolinea come questa partecipazione rappresenti un pilastro della politica estera italiana, affiancata dall’integrazione europea e dall’Alleanza Atlantica, testimonianza della costante volontà di cooperazione e responsabilità internazionale.

mattarella da 70 anni italia membro attivo della comunit224 internazionale

© Feedpress.me - Mattarella, da 70 anni Italia membro attivo della comunità internazionale

Dall’ingresso nelle Nazioni Unite, 70 anni fa, il Capo dello Stato Sergio Mattarella afferma in un messaggio che «l'Italia ha svolto responsabilmente il proprio ruolo di membro attivo della comunità internazionale, facendo della partecipazione alle Nazioni Unite un caposaldo della sua politica estera, al pari dell’integrazione europea e dell’Alleanza Atlantica». «L'Italia ospita importanti. Feedpress.me

mattarella 70 anni italia70 anni dell’Onu, Mattarella: spetta agli Stati membri rendere le istituzioni multilaterali efficaci - «Sono un perno irrinunciabile dell’ordine internazionale» ... msn.com

mattarella 70 anni italiaMattarella: 'Spetta agli Stati membri rendere le istituzioni multilaterali efficaci' - "Nel settantesimo anniversario dall'adesione, l'Italia saluta nelle Nazioni Unite il perno irrinunciabile di un ordine internazionale fondato sul rispetto del diritto e su istituzioni multilaterali ... ansa.it

70 anni di Nato in Italia, Mattarella visita il Comando Jfc di Napoli

Video 70 anni di Nato in Italia, Mattarella visita il Comando Jfc di Napoli