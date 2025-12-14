Matrimonio Agnelli villa blindata per il party di Virginia Asia

Il matrimonio di Virginia Asia Montopoli si svolge in una villa blindata in Val d’Arno, con una tensostruttura allestita come in una fiaba. La sicurezza privata e il movimento di mezzi di supporto testimoniano l’attenzione ai dettagli e l’importanza dell’evento, che si presenta come un momento esclusivo e di grande rilevanza.

Montopoli in Val d’Arno (Pisa), 14 dicembre 2025 – Una grande tensostruttura montata davanti alla villa e allestita come in una favola, sicurezza privata che vigila gli ingressi, una via vai di furgoni e mezzi per un catering d’eccezione fin dalle prime ore di ieri mattina. Per il resto bocche rigorosamente cucite, e un “”, richiesto a tutti per garantire la massima riservatezza dell’evento. Si tratta del banchetto nuziale della figlia di Giovannino Agnelli e Frances Avery Howe, Virginia Asia Agnelli, ventottenne che vive a Londra. Succede, peraltro, in un giorno particolare, scelto sicuramente non a caso. Lanazione.it

