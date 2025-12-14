Mathieu Van der Poel | Sento di essere pronto per Namur lotterò per la vittoria

Mathieu Van der Poel si appresta a tornare in gara nella Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026, pronto a confrontarsi nella prova di Namur. Dopo un periodo di assenza, l’atleta neerlandese si prepara a lottare per la vittoria, puntando a confermare la sua competitività in questa importante stagione.

Manca sempre meno all’esordio di Mathieu Van der Poel nella Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Il neerlandese è infatti oggi atteso al ritorno alle gare a Namur, dove si disputerà il quarto appuntamento stagionale. Il sette volte campione del mondo torna quindi a disputare una gara nel fango a più di quattro mesi dall’ultima volta. Dopo i mesi di stop per una polmonite che ha causato più problemi del previsto, il fuoriclasse olandese è pronto nuovamente a dare spettacolo nel ciclocross, mettendo nel mirino quella che sarebbe la sesta vittoria sul circuito belga. Van der Poel, come riportato da cyclingpronet, si è così espresso sul suo esordio stagionale: “La mia stagione è stata un po’ più corta degli altri anni, quindi ho potuto riposarmi un po’ di più. Oasport.it

