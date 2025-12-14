Mascali entra nel vivo il Natale inclusivo e solidale

Il Natale inclusivo entra nel vivo a Mascali con la sesta edizione del concorso "L'Albero Creativo in Piazza", organizzata dall'Associazione Noes. Piazza Duomo ha accolto una folla festante di bambini e mamme che frequentano le scuole del territorio, riuniti per l'accensione degli alberi di. Cataniatoday.it

