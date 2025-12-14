Mascali entra nel vivo il Natale inclusivo e solidale
A Mascali il Natale si anima con l'edizione 2023 di
Il Natale inclusivo entra nel vivo a Mascali con la sesta edizione del concorso "L'Albero Creativo in Piazza", organizzata dall'Associazione Noes. Piazza Duomo ha accolto una folla festante di bambini e mamme che frequentano le scuole del territorio, riuniti per l'accensione degli alberi di. Cataniatoday.it
Il Natale entra nel vivo. Tutti gli eventi - L’altro ieri a Gabicce, ad allietare i più piccini, Babbo Natale è arrivato dal ... msn.com
MASCALI, NUOVE AUTO ELETTRICHE PER LA POLIZIA LOCALE Un passo concreto verso la sostenibilità e l’efficienza dei servizi è stato compiuto dal Corpo di Polizia Locale di Mascali, che ha ricevuto in dotazione due nuove auto di servizio elettriche. La c - facebook.com facebook