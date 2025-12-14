Masate dentro l’auto distrutta dalle fiamme il corpo carbonizzato di un uomo di 75 anni

Un uomo di 75 anni è stato trovato morto all’interno di un’auto completamente distrutta dalle fiamme a Masate, nel Milanese. L’incidente ha suscitato grande sgomento nella comunità locale, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio e dell’evento tragico.

Masate (Milano), 14 dicembre 2025 – Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme a Masate, nel Milanese. Il corpo, in un primo momento irriconoscibile al punto di non potergli attribuire un'identità sessuale, intorno alle 19 è stato identificato: si tratta di un uomo di 75 anni residente a Masate, che si è tolto la vita dandosi fuoco all'interno dell'abitacolo.

