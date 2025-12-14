Mary Magdalene e la chirurgia senza limiti | le foto prima e dopo che oggi fanno discutere dopo la sua morte

La scomparsa di Mary Magdalene, giovane influencer di 33 anni, ha attirato l'attenzione sul tema della chirurgia estetica. Le sue foto prima e dopo sono diventate oggetto di discussione, sollevando interrogativi sui limiti e i rischi di procedure invasive. Un caso che riporta al centro del dibattito la fama e le conseguenze di un desiderio di perfezione a ogni costo.

La tragica morte di Mary Magdalene, star dei social di 33 anni, ha riacceso il dibattito sugli abusi della chirurgia plastica. La ragazza infatti, il cui vero nome era Denise Ivonne Jarvis Gongora, era un’artista di origine messicana che dipingeva su tele e pareti, ma si era fatta conoscere per aver modificato il suo aspetto fisico a livelli estremi. Di seguito potete vedere le foto prima e dopo gli interventi e i tatuaggi. Era una “bellezza naturale” come ha sottolineato qualcuno sui social, ma in seguito è diventata una sorta di creatura aliena. Mary Magdalene prima degli interventi estetici (da Instagram) La ragazza, che è morta in circostanze tragiche, tutt’ora sotto indagine, aveva speso più di 380mila sterline, aveva raccontato di essere cresciuta in una famiglia religiosa e severa, nella quale erano vietati anche i film Disney. Cinemaserietv.it

