Marty Supreme | caos e risse al pop up shop per il lancio del film con Timothée Chalamet

Un pop up shop aperto in occasione dell'arrivo nelle sale di Marty Supreme, il nuovo film con star Timothée Chalamet, ha scatenato il caos a Londra. Alcuni video condivisi nella giornata di ieri mostrano i problemi causati dalla folla che si è radunata all'esterno di un punto vendita situato vicino alla stazione di Holborn. Il caos a Londra Secondo quanto riportano i quotidiani britannici, alcune persone sono rimaste in fila per ben 17 ore nella speranza di aggiudicarsi gli oggetti e i capi realizzati in edizione limitata.

